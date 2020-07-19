Куликов: в плей-офф побеждает тот, кто усерднее работает и совершает меньше ошибок

Защитник клуба «Виннипег Джетс» Дмитрий Куликов поделился мнением о возобновлении сезона в НХЛ.
«Если честно, я удивлён, насколько все готовы к этому лагерю. Ребята выглядят на льду уверенно. Ни у кого нет летней ржавчины, как принято говорить. Ну а я лично просто стараюсь не отставать от остальных.
Мы начнём сразу с плей-офф. Вряд ли кто-то будет сражаться за место в составе. У нас та же команда, которая заканчивала сезон. Мы были на ходу и выиграли последние четыре матча. Надо просто настроиться на хоккей на выбывание. Начало будет другим. Нас не будет ждать полноценный сезон. Три матча, и можно отправиться домой, так что и настрой должен быть соответствующим. Будут игры на выбывание, в которых зачастую побеждает тот, кто усерднее работает и совершает меньше ошибок. Мы принимаем этот вызов.
Надо будет хорошо начать. В прошлом у нас были сложные серии. Два года назад была тяжёлая серия против «Нэшвилла». Борьба в плей-офф продолжается всегда. Если проиграл один матч, надо про него забыть и готовиться к следующему.
Что нужно взять с собой в Эдмонтон? Если честно, даже не знаю. Просто соберу какие-то вещи. В любом случае в Виннипег я с собой взял немного. В нынешней ситуации много неопределённого. И сбор вещей не самая главная из моих проблем», ─ приводит слова Куликова пресс-служба «Джетс».
- 19 июля 2020
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