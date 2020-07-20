В. Белов: топ-клубы КХЛ серьёзно не пострадали от введения жёсткого потолка зарплат

Бывший главный тренер «Ак Барса» и «Витязя» Валерий Белов прокомментировал введение жёсткого потолка зарплат со следующего сезона КХЛ.

«Я так понимаю, что, если кто и высказывал другую точку зрения, то это касалось суммы, а не самого факта введения потолка. Считаю, что это правильная идея, а что касается размера бюджетов, то я не готов что-то сказать на этот счёт. Возможно, его и поднимут.

Поможет ли он подровнять силы в КХЛ? Скорее всего, в какой-то степени так и произошло. Многие топ-клубы серьёзно не пострадали. Но, наверное, разрыв между командами-олигархами и остальными немного сократился. Не приведёт ли потолок к оттоку кадров из лиги? Значит, их места займут молодые ребята. Посмотрим, как всё будет происходить. В этом должны разобраться специалисты, которые работают в КХЛ.

Претенденты на Кубок Гагарина? Думаю, что вмешаться в борьбу может «Динамо». Интересно будет посмотреть, какой будет картина в ЦСКА и СКА. Но каких-то серьёзных подвижек в этом плане не будет. Возможно, что-то сделает «Йокерит». У Ярославля интересная команда с их молодёжью. «Спартак»? Я согласен. У них подбирается неплохой коллектив. На Востоке явным лидером будет «Ак Барс». Но я бы также не сбрасывали со счётов «Салават» и Омск с «Магниткой», ─ приводит слова Белова Allhockey.Ru.