Ковалёв: назначение главным тренером «Куньлуня» стало неожиданностью, это серьёзный вызов

Новый главный тренер клуба «Куньлунь Ред Стар» Алексей Ковалёв прокомментировал своё назначение.



«Для меня это было неожиданностью. Мы все вместе, разъезжаясь, настраивались на следующий сезон в полном составе. Но так получилось, что ситуация с вирусом пошла глубже, создав много нюансов. Это не позволяет нам полностью сохранить то, что было создано в прошлом сезоне. Визы, документы, границы, вопросов сейчас очень много, существует очень много сложностей с оформлением любых документов для приезда иностранных граждан в Россию. В связи с этим произошли перемены в тренерском штабе.



Это очень серьёзный вызов для меня. Но я всю свою хоккейную жизнь нахожусь под давлением. И чем больше было это давление, тем лучше я играл. Поэтому, надеюсь, то же самое меня будет ждать и в тренерской работе.

Конечно, я рад, мне предстоит совершенно новый этап в карьере. Одно дело – быть хорошим игроком, и совсем другое – хорошим тренером. Поработав на этом поприще два года, я осознал, что это совершенно иная работа. Да, ты остался в хоккейном мире, но приходится планировать и исполнять совершенно другие действия, требующие новых знаний. Я по-прежнему живу хоккеем, нахожусь в хорошей игровой форме. Не сказать, что я запросто могу выходить в официальных матчах, но, тем не менее, могу подключаться к тренировочному процессу прямо на льду. В эти моменты чувствую себя игроком, поэтому мне проще понять наших ребят, довести до них информацию», — цитирует Ковалёва РИА «Новости».

Алексей Ковалёв стал главным тренером «Куньлуня»