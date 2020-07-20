Источник: рижское «Динамо» скоро объявит о назначении Скудры на пост главного тренера

Рижское «Динамо» в ближайшее время объявит о назначении Петериса Скудры на пост главного тренера клуба, информирует телеграм-канал «Хоккей без зрителей».



Скудра ранее был главным тренером «Торпедо» и «Трактора». Он остаётся безработным с ноября 2019 года, когда был уволен из челябинского клуба.



Напомним, помимо Скудры в список кандидатов на вакантную должность также входил Вячеслав Козлов. Но теперь специалист исключён из числа претендентов, так как он сам решил сосредоточиться на семье.



Минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом клубы должны начать подготовку за 45 дней до начала регулярки.

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