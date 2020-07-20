Гулявцев: были опасения по лишнему весу игроков после карантина, но всё в порядке

Главный тренер хабаровского «Амура» Александр Гулявцев рассказал о начале тренировочных сборов.



«Игроки собрались в Хабаровске в начале июля, прошли тесты, двухнедельный карантин. Поэтому готовимся к сезону в штатном режиме, строго по плану, заранее разработанному тренерским штабом. В ближайшее время выходим на нагрузки. Времени до старта чемпионата не много, сразу работаем в смешанном режиме, утром — зал, вечером лёд.



Лишний вес игроков? Здесь, на первый взгляд, всё в порядке. Были определённые опасения, что после трёхмесячного карантина, когда у профессиональных спортсменов нет возможности правильно выходить из сезона и в него входить, возможны какие-то шероховатости. Но пока видно, что ребята пришли в лагерь в достойной форме. Можно начинать большую работу», — цитирует тренера Russia-Hockey.

Карандин: в КХЛ обязаны бить во все колокола ─ без Дальнего Востока в лиге не будет смысла