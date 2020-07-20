Дмитрий Марковин покинул «Северсталь»

Нападающий Дмитрий Марковин покинул хоккейный клуб «Северсталь», информируется в официальном «твиттере» команды из Череповца. Контракт с нападающим расторгнут по соглашению сторон.



В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Марковин принял участие в 49 встречах, записав на свой счёт 16 (7+9) баллов при показателе полезности "-7" и 12 минутах штрафного времени. Нападающий проводил на льду 11 минут и 57 секунд за матч. Всего форвард провёл за «Северсталь» 64 матча, в которых набрал 25 (11+14) очков.



Ранее Марковин на протяжении четырёх сезонов защищал цвета московского «Динамо», за которое провёл 52 встречи и забросил 3 шайбы.



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