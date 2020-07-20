Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«До встречи на финале Лиги чемпионов». Юрий Сёмин поздравил с днём рождения Павла Дацюка

«До встречи на финале Лиги чемпионов». Юрий Сёмин поздравил с днём рождения Павла Дацюка
Хоккей / КХЛ 0

Известный футбольный тренер Юрий Сёмин поздравил с днём рождения нападающего екатеринбургского «Автомобилиста» Павла Дацюка. Легендарному хоккеисту исполнилось 42 года.

«Великолепного хоккеиста, замечательного человека Павла Дацюка с днём рождения! Будь здоров, Павел! Долголетия тебе и удачи. До встречи в нашей компании на финале Лиги чемпионов», — написал Сёмин в своём аккаунте в «Инстаграме».

Посмотреть фото можно в аккаунте Юрия Сёмина в «Инстаграме».

Следующий сезон станет для Павла вторым в «Автомобилисте» в КХЛ. Ранее он на протяжении трёх лет защищал цвета петербургского СКА, с которым выиграл Кубок Гагарина. Дацюк является олимпийским чемпионом 2018 года и двукратным обладателем Кубка Стэнли.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020