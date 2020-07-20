«До встречи на финале Лиги чемпионов». Юрий Сёмин поздравил с днём рождения Павла Дацюка

Известный футбольный тренер Юрий Сёмин поздравил с днём рождения нападающего екатеринбургского «Автомобилиста» Павла Дацюка. Легендарному хоккеисту исполнилось 42 года.



«Великолепного хоккеиста, замечательного человека Павла Дацюка с днём рождения! Будь здоров, Павел! Долголетия тебе и удачи. До встречи в нашей компании на финале Лиги чемпионов», — написал Сёмин в своём аккаунте в «Инстаграме».

Посмотреть фото можно в аккаунте Юрия Сёмина в «Инстаграме».



Следующий сезон станет для Павла вторым в «Автомобилисте» в КХЛ. Ранее он на протяжении трёх лет защищал цвета петербургского СКА, с которым выиграл Кубок Гагарина. Дацюк является олимпийским чемпионом 2018 года и двукратным обладателем Кубка Стэнли.