Ковалёв: было бы классно возглавить сборную Китая. Олимпиада — это очень круто

Новый главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Алексей Ковалёв рассказал о желании возглавить сборную Китая.



«Разумеется, я бы с удовольствием возглавил сборную Китая. Нет ничего лучше, чем побывать на Олимпиаде. Сейчас я могу уже в другом виде там находиться, но какая разница? Олимпиада и есть Олимпиада. Попасть туда — это для любого спортсмена очень круто. И без разницы — как игрок или как тренер. Если будет такая возможность — возглавить сборную Китая на Играх-2022, было бы классно.



Возможность показать результат всегда есть. Но эти два года нужно работать по максимуму. Смотреть игроков, находить тех, с кем можно работать. Все достойные ребята, имеющие китайские корни, должны быть в нашем распоряжении. Конечно, глупо было бы говорить, что сборная Китая могла бы находиться в первой тройке или пятёрке. Но сделать так, чтобы за команду не было стыдно в матчах с топовыми соперниками, вполне реально», — цитирует Ковалёва РИА «Новости».