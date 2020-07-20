У хоккеистов фарм-клуба московского «Динамо» нашли коронавирус, тренировки остановлены
У нескольких хоккеистов фарм-клуба московского «Динамо» обнаружен коронавирус, сообщается в блоге команды Владимира Крикунова в YouTube.
«Команда ВХЛ, проводя сборы в Новогорске, столкнулась с непростой ситуацией. Как стало известно, немалое число игроков фарм-клуба бело-голубых сдали положительные тесты. Тренировки приостановлены, команда находится под наблюдением врачей. Все, у кого выявлен коронавирус, изолированы. У большинства игроков болезнь протекает бессимптомно», –указано в сообщении.
Напомним, минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом клубы должны были начать подготовку за 45 дней до начала регулярки.
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