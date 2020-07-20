Кирилл Аблаев покинул «Северсталь»
Защитник Кирилл Аблаев покинул хоккейный клуб «Северсталь», информирует аккаунт череповецкой команды в «Твиттере». Напомним, у хоккеиста был подписан просмотровый контракт с клубом. Аблаев провёл в составе команды Андрея Разина всего пять дней.
Напомним, план тренировочного сбора «Северстали» выглядит так:
14.07 — 25.07 — учебно-тренировочный сбор в Череповце;
27.07 — 08.08 — учебно-тренировочный сбор в Долгопрудном;
04.08 — товарищеский матч с ХК «Спартак»;
07.08 — товарищеский матч с ХК «Витязь»;
10.08 — 14.08 — Кубок Республики Башкортостан;
15.08 — 23.08 — учебно-тренировочный сбор в Череповце;
24.08 — 28.08 — турнир им. Н.Г. Пучкова.
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