Кирилл Аблаев покинул «Северсталь»

Защитник Кирилл Аблаев покинул хоккейный клуб «Северсталь», информирует аккаунт череповецкой команды в «Твиттере». Напомним, у хоккеиста был подписан просмотровый контракт с клубом. Аблаев провёл в составе команды Андрея Разина всего пять дней.



Напомним, план тренировочного сбора «Северстали» выглядит так:



14.07 — 25.07 — учебно-тренировочный сбор в Череповце;



27.07 — 08.08 — учебно-тренировочный сбор в Долгопрудном;



04.08 — товарищеский матч с ХК «Спартак»;



07.08 — товарищеский матч с ХК «Витязь»;



10.08 — 14.08 — Кубок Республики Башкортостан;



15.08 — 23.08 — учебно-тренировочный сбор в Череповце;



24.08 — 28.08 — турнир им. Н.Г. Пучкова.





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