Саморуков: Россия и Москва — бомба. Лучшая страна

Защитник Дмитрий Саморуков прокомментировал своё возвращение в московский ЦСКА.



«Горжусь возвращением в родной клуб. Цели — расти как игроку, показывать хорошую игру, радовать болельщиков и помогать команде побеждать.



С тренерами команды ещё не знаком, но слышал очень много хорошего о них. Уверен, что они помогут мне вырасти. У них большой опыт, и они добиваются результата. В команде пока особо не знаком с ребятами: с кем-то давно играл, с кем-то давно учился.



В Россию прилетел до карантина. Россия и Москва – бомба. Лучшая страна. Пока не скажу, что отвык от чего-то русского. Посмотрим в сезоне. Волнения от первого опыта игры в России на подобном уровне нет. Нужно хладнокровно показывать, что умею и могу», — цитирует игрока официальный сайт клуба.