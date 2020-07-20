Хартли: уверен, легионеры «Авангарда» здорово покажут себя в КХЛ

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли рассказал о планах команды на предсезонный сбор.

«Как добирались до Балашихи? Всё было очень хорошо организовано. Мы были в полной безопасности, соблюдались все меры предосторожности. Рад возвращению.

Сейчас идут тренировочные сборы, и я сказал игрокам, что именно сейчас мы закладываем фундамент. В нашей сфере переходы игроков – привычное дело, всегда нужно адаптироваться. Именно для этого и нужны предсезонные сборы, во время которых мы осваиваемся, учимся вместе работать на льду, быть одной семьёй. Я знаю, что на прошлой неделе ребята усердно тренировались, и мы продолжаем сегодня. Всё хорошо.

Будут ли какие-то изменения? Мы всегда вносим определённые коррективы с учётом сильных и слабых сторон нашей команды. И делаем небольшие изменения в зависимости от противника. Это хоккей. Довольно простая игра при условии, что учтены все детали, а игроки демонстрируют самоотдачу. В этом случае достичь результата проще.

Чего жду от легионеров? Они вышли на лёд лишь сегодня. Но мы их знаем. Иржи Секача я помню ещё по НХЛ. Корбан Найт был моим игроком в Калгари. Рид Буше должен присоединиться к команде в течение пары недель, он сейчас занимается оформлением визы. Оливер Каски здорово играл в АХЛ, он молод, выступал за сборную Финляндии, сможет помочь нам в атаке на синей линии. Мы дадим ребятам время на то, чтобы познакомиться с хоккеем в нашей лиге, узнать партнёров по команде. И я уверен, они себя здорово покажут», ─ приводит слова Хартли пресс-служба клуба.