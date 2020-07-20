Гендиректор «Сочи»: решение проводить Sochi Hockey Open без зрителей далось нам нелегко

Генеральный директор ХК «Сочи» Сергей Воропаев прокомментировал решение провести предсезонный турнир Sochi Hockey Open без зрителей.
«Решение проводить турнир Sochi Hockey Open без зрителей далось нам нелегко. Но в первую очередь мы обязаны думать о здоровье болельщиков и команд во время проведения матчей. Мы постараемся сделать всё возможное для того, чтобы зрители смогли увидеть матчи не только по ТВ, но и в сети Интернет – абсолютно все игры будут доступны для просмотра по всему миру.
Также для всестороннего освещения турнира мы по традиции приглашаем представителей ведущих спортивных СМИ страны и региона – по аккредитации и при соблюдении мер безопасности им будет предоставлен доступ на арену. Наша главная цель – сделать Sochi Hockey Open 2020 не только зрелищным, но и безопасным для всех его участников», ─ приводит слова Воропаева пресс-служба «Сочи».
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