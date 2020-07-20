Стали известны соперники Бержерона в борьбе за «Селке Трофи»

Национальная хоккейная лига назвала трёх претендентов на звание лучшего форварда оборонительного плана по итогам сезона. На получение приза «Фрэнк Дж. Селке Трофи» номинированы Патрис Бержерон («Бостон Брюинз»), Райан О’Райлли («Сент-Луис Блюз») и Шон Кутюрье («Филадельфия Флайерз»).
Бержерон ранее четырежды становился обладателем «Селке Трофи» и в случае победы может стать рекордсменом лиги по количеству наград. 34-летний канадский нападающий в текущем сезоне в 62 матчах регулярного чемпионата набрал 56 (31+25) очков при показателе полезности «+23» и 28 минутах штрафного времени.
На счету действующего обладателя «Селке Трофи» Райана О’Райлли 62 (12+50) очка при показателе полезности «+12». В активе Шона Кутюрье в 69 матчах 59 (22+37) очков при показателе полезности «+21».
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