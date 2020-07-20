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Стали известны соперники Бержерона в борьбе за «Селке Трофи»

Стали известны соперники Бержерона в борьбе за «Селке Трофи»
Хоккей / НХЛ 0

Национальная хоккейная лига назвала трёх претендентов на звание лучшего форварда оборонительного плана по итогам сезона. На получение приза «Фрэнк Дж. Селке Трофи» номинированы Патрис Бержерон («Бостон Брюинз»), Райан О’Райлли («Сент-Луис Блюз») и Шон Кутюрье («Филадельфия Флайерз»).

Бержерон ранее четырежды становился обладателем «Селке Трофи» и в случае победы может стать рекордсменом лиги по количеству наград. 34-летний канадский нападающий в текущем сезоне в 62 матчах регулярного чемпионата набрал 56 (31+25) очков при показателе полезности «+23» и 28 минутах штрафного времени.

На счету действующего обладателя «Селке Трофи» Райана О’Райлли 62 (12+50) очка при показателе полезности «+12». В активе Шона Кутюрье в 69 матчах 59 (22+37) очков при показателе полезности «+21».

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