Лайне: сезон получился удачным, но я хотел бы играть немного стабильнее

Нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне оценил своё выступление в нынешнем сезоне.
«Думаю, что уже доказал всем, что способен проводить на льду большое количество времени и играть против лидеров других команд. Надеюсь, что круг моих обязанностей расширится и я справлюсь с ними. Да, сезон получился удачным. Результативность и игровое время увеличились. Но всегда надо стремиться к большему, доказывая, что достоин этого.
Всегда хочется стать ещё лучше во всём. Я хотел бы играть немного стабильнее. Мне нужно чуть уменьшить разницу между хорошо и плохо проведёнными матчами. Я должен проводить чуть лучше каждую игру. К этому я стремлюсь.
Это ещё не тот хоккей, который я хотел бы видеть в плей-офф в своём исполнении. Пока мне ещё сложно представить себе, что плей-офф начинается через две недели, но я работаю, хочу за эти дни подготовиться как можно лучше, чтобы быть в оптимальной форме, когда всё начнётся», ─ приводит слова Лайне пресс-служба НХЛ.
- 20 июля 2020
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