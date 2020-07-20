Морис: в серии с «Калгари» будет очень много борьбы, Лайне надо играть проще

Главный тренер клуба НХЛ «Виннипег Джетс» Пол Морис поделился мнением о финском нападающем Патрике Лайне.
«Порой я задумываюсь над тем, не является ли стремление добиться большего необходимой чертой великого игрока. Великие хоккеисты хотят играть больше. Это действительно так. Чем больше игрового времени, тем больше шансов отличиться в атаке. У нас есть Блейк Уилер с его 91 баллом за результативность. Он тоже хочет играть. Меня это не расстраивает.
Я ещё ни разу не встречал хоккеиста, который бы говорил: «Слушайте, меня вполне устраивает то, что я мало времени провожу на льду». Все хотят играть больше. Так и должно быть. Желание получить больше времени должно появиться хотя бы потому, что хоккеист хорошо провёл два предыдущих сезона. Великие хоккеисты верят в себя, верят, что должны постоянно находиться на площадке.
Серия с «Калгари»? Очень важно, как сыграет вся тройка. Николай Элерс открывается за счёт катания и вносит свой вклад в действия звена. Коди Икин отлично читает игру. Он силён физически, у него хорошие руки, и он всегда борется за шайбу. Патрику нужно найти свою нишу, атаковать, вести борьбу. Борьбы будет очень много в предстоящей серии. Ему надо играть проще. Так будет правильнее всего. Не нужно ничего менять в своей игре против этой команды. В Центральном дивизионе все умеют обороняться», ─ приводит слова Мориса пресс-служба НХЛ.
- 20 июля 2020
-
22:52
-
22:10
-
21:57
-
21:32
-
21:00
-
20:45
-
19:50
-
19:41
-
19:28
-
18:51
-
18:43
-
18:03
-
17:35
-
17:25
-
16:45
-
16:33
-
16:19
-
15:58
-
15:16
-
14:44
-
14:30
-
14:18
-
13:41
-
13:35
-
13:26
-
12:46
-
12:04
-
11:41
-
11:19
-
11:08
-
10:53
-
10:38
-
10:31
-
10:07
-
09:45