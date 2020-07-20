Морис: в серии с «Калгари» будет очень много борьбы, Лайне надо играть проще

Главный тренер клуба НХЛ «Виннипег Джетс» Пол Морис поделился мнением о финском нападающем Патрике Лайне.

«Порой я задумываюсь над тем, не является ли стремление добиться большего необходимой чертой великого игрока. Великие хоккеисты хотят играть больше. Это действительно так. Чем больше игрового времени, тем больше шансов отличиться в атаке. У нас есть Блейк Уилер с его 91 баллом за результативность. Он тоже хочет играть. Меня это не расстраивает.

Я ещё ни разу не встречал хоккеиста, который бы говорил: «Слушайте, меня вполне устраивает то, что я мало времени провожу на льду». Все хотят играть больше. Так и должно быть. Желание получить больше времени должно появиться хотя бы потому, что хоккеист хорошо провёл два предыдущих сезона. Великие хоккеисты верят в себя, верят, что должны постоянно находиться на площадке.

Серия с «Калгари»? Очень важно, как сыграет вся тройка. Николай Элерс открывается за счёт катания и вносит свой вклад в действия звена. Коди Икин отлично читает игру. Он силён физически, у него хорошие руки, и он всегда борется за шайбу. Патрику нужно найти свою нишу, атаковать, вести борьбу. Борьбы будет очень много в предстоящей серии. Ему надо играть проще. Так будет правильнее всего. Не нужно ничего менять в своей игре против этой команды. В Центральном дивизионе все умеют обороняться», ─ приводит слова Мориса пресс-служба НХЛ.