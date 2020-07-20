Макс Доми присоединился к тренировочному лагерю «Монреаля»
Нападающий «Монреаль Канадиенс» Макс Доми прибыл в расположение клуба, чтобы начать подготовку к возобновлению сезона.
Посмотреть видео можно на странице «Монреаля» в «Твиттере».
Напомним, клуб дал форварду 7 дней на принятие решения относительно своего желания участвовать в третьем этапе возобновления сезона. У Доми диабет первого типа, поэтому он более подвержен осложнениям в случае заболевания коронавирусом.
Регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
«Монреаль» официально подписал контракт с Александром Романовым
- 21 июля 2020
-
00:01
- 20 июля 2020
-
23:58
-
23:33
-
22:52
-
22:10
-
21:57
-
21:32
-
21:00
-
20:45
-
19:50
-
19:41
-
19:28
-
18:51
-
18:43
-
18:03
-
17:35
-
17:25
-
16:45
-
16:33
-
16:19
-
15:58
-
15:16
-
14:44
-
14:30
-
14:18
-
13:41
-
13:35
-
13:26
-
12:46
-
12:04
-
11:41
-
11:19
-
11:08
-
10:53
-
10:38
Партнерский контент