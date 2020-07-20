Макс Доми присоединился к тренировочному лагерю «Монреаля»

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Макс Доми прибыл в расположение клуба, чтобы начать подготовку к возобновлению сезона.

Посмотреть видео можно на странице «Монреаля» в «Твиттере».

Напомним, клуб дал форварду 7 дней на принятие решения относительно своего желания участвовать в третьем этапе возобновления сезона. У Доми диабет первого типа, поэтому он более подвержен осложнениям в случае заболевания коронавирусом.

Регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».