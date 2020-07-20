Артемий Панарин вместе с Алексеем Ковалёвым пролетел на самолёте над Нью-Йорком

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин показал в «Инстаграме», как вместе с главным тренером «Куньлунь Ред Стар» Алексеем Ковалёвым пролетел на самолёте над Нью-Йорком.
Фото: instagram.com/artemiypanarin
Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. Эти матчи позволят клубам изменить номер посева в плей-офф. Остальные команды, параллельно круговому турниру, проведут серии до трёх побед. Победители этих серий попадут в первый раунд плей-офф к первым четырём сеяным командам своих конференций, далее розыгрыш Кубка Стэнли будет продолжен в обычном формате.
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