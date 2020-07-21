Кожевников: хочется верить, что в «Авангарде» у Секача получится перезапустить карьеру

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил перспективы нападающего Иржи Секача в «Авангарде».

«Трудно пока понять, как Секач сможет адаптироваться к стилю игры «Авангарда» и той системе, что проповедует Боб Хартли. В минувшем сезоне Иржи был часто не похож на себя — то ли травма повлияла, то ли просто не вписался в игру ЦСКА. Но он и близко не показывал то, что демонстрировал в «Ак Барсе». Хочется верить, что в составе омичей у него получится перезапустить карьеру и снова радовать поклонников хоккея», ─ приводят слова Кожевникова «Известия».

В минувшем сезоне 28-летний форвард выступал за ЦСКА, в составе которого провёл 45 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 25 (12+13) очков. В плей-офф чешский нападающий не принял участия. Контракт игрока с ЦСКА был рассчитан до 30 апреля 2021 года.