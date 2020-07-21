Пашков: в «Тракторе» Калинин получит возможность шире реализовать свои умения

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал подписание нападающим Сергеем Калининым контракта с «Трактором».
«Свою лепту в победу ЦСКА в Кубке Гагарина Калинин внёс, и ему не откажешь в профессионализме и самоотдаче. Но та роль, которую ему выбрали в команде, не давала Сергею демонстрировать высокую результативность. В «Тракторе» он получит гораздо больше игрового времени, на него будут делать серьёзную ставку как на хоккеиста первых звеньев, что даст возможность шире реализовать свои умения», ─ приводят слова Пашкова «Известия».
В минувшем сезоне Калинин принял участие в 57 матчах регулярного чемпионата, забросив семь шайб и сделав три результативные передачи. В плей-офф российский нападающий провёл четыре встречи и не отметился результативными действиями. Калинин является олимпийским чемпионом 2018 года и чемпионом мира—2014. 13 июля 2020 года ЦСКА расторг контракт с Сергеем, сделав хоккеиста неограниченно свободным агентом.
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