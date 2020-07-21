Макс Пасиоретти пропустил тренировку «Вегаса» по неизвестной причине

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Макс Пасиоретти пропустил тренировку команды, сообщает журналист Джесси Грэйнджер в «Твиттере». При этом уточняется, что тест хоккеиста на коронавирус показал отрицательный результат.

В настоящее время сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Недавно «Голден Найтс» возобновили тренировки. Регулярный чемпионат в НХЛ решили не доигрывать. Вместо этого сезон возобновится сразу со стадии плей-офф.

Из-за досрочного завершения регулярки к плей-офф допустят 24 клуба вместо 16, как это обычно бывает. В розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».