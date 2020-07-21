«Вашингтон» показал, как Евгений Кузнецов готовится к возобновлению сезона НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» показал, как российский нападающий Евгений Кузнецов проводит очередную тренировку после длительного перерыва из-за пандемии коронавируса.

Посмотреть фото можно в аккаунте «Вашингтона» в «Твиттере».

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

«Вашингтон» на круговом этапе сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Бостон Брюинз» и «Филадельфией Флайерз».