Канарейкин: Прохоркин в «Магнитке» должен по-новому проявить свои бомбардирские качества

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин прокомментировал подписание нападающим Николаем Прохоркиным контракта с магнитогорским «Металлургом».
«Думаю, уехав в НХЛ и проведя там сезон, Николай исполнил свою мечту — он ведь очень туда стремился. И весь опыт, который он почерпнул за океаном, постарается перенести в КХЛ и развиваться дальше. Это, безусловно, усиление для «Магнитки». Прохоркин получит там много игрового времени, а на фоне перестройки в клубе и появления множества новых лиц может занять одну из лидирующих ролей.
Он должен по-новому проявить свои бомбардирские качества. Это уже игрок с другими амбициями, чем были до отъезда из России. Пока сложно понять, с кем Николай сможет действовать в связке — сейчас тройки только наигрываются. Но однозначно могу сказать, что это хоккеист для первых двух звеньев и значительного игрового времени в неравных составах», ─ приводят слова Канарейкина «Известия».
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