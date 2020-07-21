Легенда «Ванкувера» Джек Макайларджи скончался в возрасте 68 лет от рака

Отдавший 18 лет своей жизни работе в «Ванкувер Кэнакс» Джек Макайларджи, скончался 19 июля от рака в возрасте 68 лет, сообщает пресс-служба клуба.

Он был ключевым членом тренерского штаба и организации «Ванкувер Кэнакс» в течение последних 18 лет, а также защищал цвета клуба в качестве игрока между 1977 и 1980 годами. Прежде чем стать помощником главного тренера «Кэнакс» 18 июня 1999 года, он провёл 8 сезонов в качестве главного тренера филиала Высшей лиги Ванкувера в «Милуоки», «Гамильтоне» и «Сиракьюсе». Он был первым главным тренером в истории франшизы «Сиракьюс Кранч». В 1999 году Джек был признан одним из 30 величайших людей организации «Кэнакс» всех времен. 22 июня 2006 года он был уволен новым главным тренером Аленом Виньо с должности помощника главного тренера «Ванкувера», а 9 сентября того же года было объявлено, что он продолжит работу в клубе в качестве скаута.

«Мы потеряли великого человека. У Джека было огромное сердце, острый ум и одни из самых сильных черт характера. Самый лучший смех, который вы когда-либо услышите. Он был… лидер с выпускниками «Кэнакс», всегда ставящий в приоритет задачи организации, а не собственные амбиции. Он был одним из лучших, и его будет ужасно не хватать. Наши самые глубокие соболезнования семье и друзьям Джека», — сообщается в «Твиттере» «Ванкувера».

Джек Макайларджи провёл в качестве игрока НХЛ 393 встречи, выступая на позиции защитника, в которых набрал 47 (11+36) очков при показателе полезности «-52» и 1102 штрафных минутах.