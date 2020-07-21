Евгений Малкин: все мои мысли и стремления направлены на победу. Я всегда думаю о кубках

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился ожиданиями от предстоящего возобновления сезона НХЛ.



«Все мои мысли и стремления направлены на победу. Конечно, я всегда думаю о кубках. Я рад вернуться на лёд. Это моя работа. Я занимаюсь этим всю свою жизнь. Мы любим игру. Я всегда хочу помогать команде побеждать. Сейчас я крайне сфокусирован на задаче. Я отдохнул. Сейчас все на одной волне. Я взволнован, потому что впервые не катался четыре месяца. Для меня это много. Я рад, что все вернулись и что хоккей скоро возвращается», — приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.



В прошедшем регулярном чемпионате 33-летний Малкин принял участие в 55 матчах, записав на свой счёт 74 (25+49) очка при показателе полезности "+7" и 58 минутах штрафного времени. Российский нападающий проводил на площадке 19 минут 31 секунду за матч.



В настоящее время сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Недавно «Питтсбург» возобновил тренировки. Регулярный чемпионат в НХЛ решили не доигрывать. Вместо этого сезон возобновится сразу со стадии плей-офф. Из-за досрочного завершения регулярки к плей-офф допустят 24 клуба вместо 16, как это обычно бывает. В розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

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