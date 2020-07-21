Сергиенко — о списке отказов: не хочу разводить демагогию. Есть ситуация, работаем с ней

Защитник Юрий Сергиенко прокомментировал решение «Трактора» поместить его в список отказов.

«Сезон по результатам получился неудачным. Но в плане опыта это хороший урок, который нигде не приобретёшь, кроме как самому пройти через эту ситуацию. Не ждал драфта отказов. Не хочу сейчас разводить демагогию по этому поводу и что-то говорить. Есть такая ситуация, работаем с ней. Посмотрим, как она будет развиваться дальше. Никогда не знаешь, что произойдёт.

Вижу в себе силы, вижу те шишки, которые набил, и понимаю, что всё будет хорошо. Поверьте, никакие курсы онлайн, никакие институты и семинары не заменят то, что вы сами проходите и преодолеваете. Раз у меня это случилось в начале карьеры, опыт беру с собой и иду дальше. Вызывать жалость и говорить о несправедливости? Да бросьте. Мне 25, всё только начинается», – цитирует Сергиенко Sports.kz.