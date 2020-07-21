Прайс — о Малкине и Кросби: всегда интересно играть против выдающихся мастеров

Голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс поделился ожиданиями от матчей с «Питтсбург Пингвинз» в квалификационной серии Кубка Стэнли. По словам голкипера, для успеха в серии должна постараться вся команда, а сам он с интересом ждет противостояния с Евгением Малкиным и Сидни Кросби.



«Я могу повысить шансы на успех, но в конечном счёте каждый из нас должен прыгнуть выше головы, чтобы победить. Я буду играть в свой хоккей, не буду брать на себя лишнее. Проигрывает или выигрывает команда. Так было всегда.



У них великолепный состав. Всегда интересно играть против двух выдающихся мастеров, которые выступают в одной команде. У нас есть определённый опыт игр против них, в том числе и в плей-офф, так что серия обещает быть увлекательной», — цитирует Прайса пресс-служба НХЛ.

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