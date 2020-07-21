Никита Нестеров: в КХЛ очень мало хороших команд. Уровень матчей не такой высокий

Российский защитник Никита Нестеров, выступавший в минувшем сезоне за ЦСКА и находящийся в статусе ограниченно свободного агента в КХЛ, рассказал о желании продолжить карьеру в НХЛ.
«В НХЛ развиваться намного проще. Мотивируешь сам себя с самого начала. Там есть мотивация и борьба. Каждую игру ты должен доказывать, что достоин выступать в НХЛ. Годы, которые я там провёл — просто отличные. Просто так место в составе там тебе никто не даст. Нужно за это бороться. Я не хочу сказать, что в КХЛ все игры проходные, но хороших команд очень мало. Уровень матчей не такой высокий.
Я думаю, что Капризов и Сорокин приняли правильное решение. У парней будет время отдохнуть и хорошо подготовиться. Прийти в отличную форму перед новым сезоном. Плюс они смогут пораньше туда поехать, обжиться, посмотреть, что к чему и подтянуть английский», — цитирует Нестерова «Спорт-экспресс».
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