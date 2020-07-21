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«Кузня» начнёт сезон ВХЛ в Саранске из-за реконструкции арены в Новокузнецке

«Кузня» начнёт сезон ВХЛ в Саранске из-за реконструкции арены в Новокузнецке
Хоккей / ВХЛ 0

Генеральный директор новокузнецкого «Металлурга» Андрей Денякин прокомментировал ситуацию с реконструкцией арены в городе. Функционер сообщил, что «Кузня» начнёт сезон ВХЛ в Саранске из-за реконструкции арены в Новокузнецке.

«Сроки сдачи переносятся. Первоначально говорилось, что арена будет сдана к началу августа, затем дата сдачи сместилась на 1 сентября. И нет гарантии, что срок сдачи арены в эксплуатацию вновь не изменится.

Чтобы не рисковать и не потерять сезон в ВХЛ, клуб принял тяжёлое, но единственное в складывающейся ситуации решение: в связи с тем, что арена не будет готова к началу сезона-2020/2021, «Металлург» будет вынужден проводить домашние матчи в другом городе.

После того как реконструкция завершится и арена получит необходимую сертификацию как спортивного объекта, команда вернётся в Новокузнецк. Мы вынуждены ориентироваться на то, что часть сезона, или даже большую часть турнира, «Металлург» будет принимать соперников в Саранске», — цитирует Денякина пресс-служба новокузнецкого клуба.

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