Генеральный директор новокузнецкого «Металлурга» Андрей Денякин прокомментировал ситуацию с реконструкцией арены в городе. Функционер сообщил, что «Кузня» начнёт сезон ВХЛ в Саранске из-за реконструкции арены в Новокузнецке.
«Сроки сдачи переносятся. Первоначально говорилось, что арена будет сдана к началу августа, затем дата сдачи сместилась на 1 сентября. И нет гарантии, что срок сдачи арены в эксплуатацию вновь не изменится.
Чтобы не рисковать и не потерять сезон в ВХЛ, клуб принял тяжёлое, но единственное в складывающейся ситуации решение: в связи с тем, что арена не будет готова к началу сезона-2020/2021, «Металлург» будет вынужден проводить домашние матчи в другом городе.
После того как реконструкция завершится и арена получит необходимую сертификацию как спортивного объекта, команда вернётся в Новокузнецк. Мы вынуждены ориентироваться на то, что часть сезона, или даже большую часть турнира, «Металлург» будет принимать соперников в Саранске», — цитирует Денякина пресс-служба новокузнецкого клуба.
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