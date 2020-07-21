Dallas News: Худобин вряд ли получит двухлетний контракт и не имеет права на бонусы

Журналист Мэттью Дефранкс, являющийся обозревателем матчей «Даллас Старз», поделился мнением о контрактной ситуации голкипера Антона Худобина. После завершения сезона НХЛ 34-летний голкипер может стать неограниченно свободным агентом. По нынешнему контракту россиянина кэпхит составляет $ 2,5 млн.
«Игрой в последних двух сезонах Худобин получил право претендовать на лучшие условия по контракту. Однако «Бостон» недавно подписал однолетний контракт с 35-летним голкипером Ярославом Галаком с зарплатой в $ 2,25 млн и ещё $ 1,25 млн, если он сыграет 10 матчей. Эта сделка служит ориентиром для бэкапов НХЛ, но не является примером для Худобина.
34-летний россиянин не имеет права на получение бонусов по своему следующему контракту. Только три типа игроков имеют право на получение бонусов. Это игроки, подписывающие контракт новичка, игроки в возрасте 35+, подписывающие однолетний контракт, а также игроки, сыгравшие 400 матчей и при этом проведшие не менее 100 дней в лазарете за год до подписания однолетнего контракта.
Ещё один важный момент — срок контракта. В организации «Далласа» находится перспективный голкипер Джек Оттинджер. 21-летнему голкиперу необходимо провести ещё один сезон в АХЛ для адаптации к взрослому хоккею. Если в «Далласе» решат, что Оттинджеру нужно сыграть в АХЛ два сезона, тогда могут появиться предпосылки для сохранения Худобина на два года.
Однако в «Далласе» могут посчитать, что уже через год Оттинджер должен стать бэкапом Бена Бишопа в основе. В этом случае годичный контракт с Худобиным будет куда более здравым решением. Вероятно, Антон может претендовать на двухлетний контракт в ином клубе, но в «Далласе» он вряд ли получит такой контракт», — полагает Дефранкс.
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