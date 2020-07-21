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Экс-защитник «Адмирала» Адам Альмквист пополнил состав минского «Динамо»

Экс-защитник «Адмирала» Адам Альмквист пополнил состав минского «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Шведский защитник Адам Альмквист подписал контракт с минским «Динамо», сообщается на официальном сайте белорусского клуба. Соглашение рассчитано на один год.

Адам – воспитанник хоккейного клуба ХВ71 из Йёнчёпинга. В 2009 году он был выбран «Детройт Ред Уингз» на драфте НХЛ, и по достижении 20 лет защитник отправился в АХЛ в фарм-клуб «Гранд Рэпидс Гриффинс». В сезоне-2013/2014 Адам провёл два матча в НХЛ и даже отметился заброшенной шайбой, однако больше в главной лиге Северной Америки не играл.

В АХЛ защитник провёл 166 матчей, в которых набрал 94 (13+77) очка. В сезоне-2012/2013 Адам вместе с командой дошёл до финала Кубка Колдера и стал его обладателем, набрав в 22 матчах плей-офф 10 очков (3+7).

Сезон-2019/2020 Альмквист провёл в КХЛ в составе «Адмирала». За дальневосточную команду защитник сыграл в 58 матчах и набрал 26 (8+18) очков.

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