«Миннесота» пытается сделать Капризову канадскую туристическую визу

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов до сих пор не может вылететь в США для участия в тренировочном лагере клуба НХЛ, так как американское посольство в России работает в ограниченном режиме и не может выдать необходимую рабочую визу.



Как сообщает обозреватель The Athletic Майкл Руссо, руководство «Миннесоты» приняло решение выбрать другой вариант и в настоящее время пытается оформить для Капризова туристическую канадскую визу, так как «Уайлд» будет проводить матчи плей-офф в канадском Эдмонтоне. Пока неясно, сможет россиянин после прилёта из Москвы в Торонто пересесть на рейс в Эдмонтон или же ему будет необходимо сесть на карантин в Торонто.



«Надежда на то, что отрицательный тест на коронавирус поможет и Капризов доберётся до Эдмонтона», — пишет Руссо.



Напомним, что недавно Капризов подписал с «Уайлд» двухлетний контракт новичка. «Миннесота» сыграет в раунде плей-ин с «Ванкувер Кэнакс».

Журналист: у Капризова до сих пор нет визы. «Миннесота» пытается доставить его в Канаду