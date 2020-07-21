«Миннесота» пытается сделать Капризову канадскую туристическую визу

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов до сих пор не может вылететь в США для участия в тренировочном лагере клуба НХЛ, так как американское посольство в России работает в ограниченном режиме и не может выдать необходимую рабочую визу.
Как сообщает обозреватель The Athletic Майкл Руссо, руководство «Миннесоты» приняло решение выбрать другой вариант и в настоящее время пытается оформить для Капризова туристическую канадскую визу, так как «Уайлд» будет проводить матчи плей-офф в канадском Эдмонтоне. Пока неясно, сможет россиянин после прилёта из Москвы в Торонто пересесть на рейс в Эдмонтон или же ему будет необходимо сесть на карантин в Торонто.
«Надежда на то, что отрицательный тест на коронавирус поможет и Капризов доберётся до Эдмонтона», — пишет Руссо.
Напомним, что недавно Капризов подписал с «Уайлд» двухлетний контракт новичка. «Миннесота» сыграет в раунде плей-ин с «Ванкувер Кэнакс».
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