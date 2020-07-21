Рижское «Динамо» поменяло логотип перед следующим сезоном КХЛ
Рижское «Динамо» поменяло логотип перед следующим сезоном Континентальной хоккейной лиги.
Сравнение старого и нового логотипов рижского клуба можно посмотреть в официальном «твиттере» КХЛ.
20 июля главным тренером «Динамо» был утверждён Петерис Скудра. Решение утвердил расширенный совет правления клуба. Скудре поручено разработать план подготовки к сезону и предложить кандидатуры в свой тренерский штаб.
Скудра ранее был главным тренером «Торпедо» и «Трактора». Он оставался безработным с ноября 2019 года, когда был уволен из челябинского клуба. Помимо Скудры в список кандидатов на вакантную должность также входил Вячеслав Козлов. Но теперь специалист исключён из числа претендентов, так как он сам решил сосредоточиться на семье.
Петерис Скудра возглавил рижское «Динамо»
- 21 июля 2020
-
13:31
-
13:10
-
13:02
-
12:30
-
12:24
-
12:17
-
12:03
-
11:59
-
11:30
-
11:01
-
10:45
-
10:35
-
10:20
-
09:51
-
09:12
-
09:03
-
07:53
-
06:07
-
02:11
-
01:00
-
00:55
-
00:43
-
00:37
-
00:33
-
00:01
- 20 июля 2020
-
23:58
-
23:33
-
22:52
-
22:10
-
21:57
-
21:32
-
21:00
-
20:45
-
19:50
-
19:41
Партнерский контент