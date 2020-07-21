Рижское «Динамо» поменяло логотип перед следующим сезоном КХЛ

Рижское «Динамо» поменяло логотип перед следующим сезоном Континентальной хоккейной лиги.

Сравнение старого и нового логотипов рижского клуба можно посмотреть в официальном «твиттере» КХЛ.

20 июля главным тренером «Динамо» был утверждён Петерис Скудра. Решение утвердил расширенный совет правления клуба. Скудре поручено разработать план подготовки к сезону и предложить кандидатуры в свой тренерский штаб.



Скудра ранее был главным тренером «Торпедо» и «Трактора». Он оставался безработным с ноября 2019 года, когда был уволен из челябинского клуба. Помимо Скудры в список кандидатов на вакантную должность также входил Вячеслав Козлов. Но теперь специалист исключён из числа претендентов, так как он сам решил сосредоточиться на семье.