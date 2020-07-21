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Басков: главный козырь Алмквиста – хоккейный интеллект. Швед однозначно усилит «Динамо»

Басков: главный козырь Алмквиста – хоккейный интеллект. Швед однозначно усилит «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков прокомментировал заключение контракта с защитником Адамом Альмквистом.

«Адам попал в сферу наших интересов ещё в прошлом сезоне. Мы вели переговоры по его переходу с «Адмиралом», но тогда, к сожалению, нам договориться не удалось. Нам было понятно, что этот шведский защитник хорошо впишется в нашу команду, поэтому мы продолжили работать по его кандидатуре и добились своего.

Альмквист находится в идеальном возрасте для спортсмена, он ещё достаточно молод, но при этом уже опытен. Главный козырь Адама – его хоккейный интеллект, он способен эффективно подключаться в атаку, хорошо бросить от синей линии. К тому же он умеет побеждать: несколько раз выигрывал чемпионат Швеции, побеждал в Кубке Колдера, в чемпионате Швейцарии. Швед однозначно усилит «Динамо», — цитирует Баскова пресс-служба белорусского клуба.

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