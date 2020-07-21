Артём Гареев: «Северсталь» – не топ-клуб, но этот переход может дать толчок моей карьере
Форвард «Северстали» Артём Гареев поделился мнением о переходе в череповецкую команду.
«Мне предложили, я подумал и согласился, подписали контракт. Всё просто. Я понимал, что «Северсталь» – не топ-клуб, но это новый вызов, и надеюсь, здесь у меня будет больше игрового времени и я смогу проявить лидерские качества. Нужно становиться лидером, больше брать игру на себя, и это может дать толчок моей карьере. Будем стараться выйти в плей-офф и пройти как можно дальше.
Работа с Разиным? Я в «Автомобилисте» полтора года с ним работал, всё складывалось хорошо. У него есть доверие ко мне, и я постараюсь его оправдать. Предсезонка у него серьёзная», – цитирует Гареева пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
Экс-форвард «Автомобилиста» Артём Гареев стал игроком «Северстали»
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