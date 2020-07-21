«Локомотив» обменял Полунина в «Амур», получив права на форварда «Рейнджерс» Строума

«Амур» и «Локомотив» произвели обмен, в результате которого в Хабаровск отправляется Александр Полунин, а «железнодорожники» получают права на нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Райана Строума, задрафтованного дальневосточниками в 2011 году, сообщается в официальном «твиттере» хабаровского клуба.
В минувшем сезоне 23-летний Полунин принял участие в 40 матчах регулярного чемпионата КХЛ, забросив четыре шайбы и сделал шесть результативных передач при показателе полезности "+4" и 14 минутах штрафного времени. В плей-офф российский нападающий провёл один матч, не отметившись результативными действиями.
В нынешнем сезоне в составе «Рейнджерс» Строум принял участие в 70 встречах, в которых набрал 59 (18+41) очков и заработал показатель полезности «+21». Он является третьим бомбардиром команды.
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