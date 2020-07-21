«Авангард» отказался от участия в предсезонном турнире Sochi Hockey Open

Хоккейный клуб «Авангард» принял решение отказаться от участия в предсезонном турнире Sochi Hockey Open, сообщается на официальном сайте омского клуба.
«Нам очень жаль, но мы были вынуждены принять такое решение ради безопасности нашей команды в непростой эпидемиологической обстановке. В Сочи отличные условия, прекрасный дворец, достойные соперники. Мы знаем, как сильно хотели наши болельщики увидеть первые матчи «Авангарда» в межсезонье. Разумеется, мы понимаем, как непросто будет организаторам менять календарь турнира. Однако в сложившейся ситуации, когда за короткий срок в нашем коллективе были выявлены новые случаи заражения коронавирусом, мы не имеем права ставить под удар весь тренировочный процесс.
Посоветовавшись с тренерским штабом, мы приняли решение оставить команду в Балашихе в режиме жёсткой изоляции, под постоянным контролем медицинской службы с регулярным тестированием. Безопасность хоккеистов и успешная подготовка к сезону – наши главные цели. Надеемся, что наш шаг найдёт понимание у организаторов турнира в Сочи и его участников. Желаем удачи и здоровья всем командам, надеемся встретиться на Sochi Hockey Open в следующем году!» — сказал генеральный менеджер омского клуба Алексей Волков.
- 21 июля 2020
-
14:45
-
14:06
-
13:49
-
13:31
-
13:10
-
13:02
-
12:30
-
12:24
-
12:17
-
12:03
-
11:59
-
11:30
-
11:01
-
10:45
-
10:35
-
10:20
-
09:51
-
09:12
-
09:03
-
07:53
-
06:07
-
02:11
-
01:00
-
00:55
-
00:43
-
00:37
-
00:33
-
00:01
- 20 июля 2020
-
23:58
-
23:33
-
22:52
-
22:10
-
21:57
-
21:32
-
21:00