«Авангард» отказался от участия в предсезонном турнире Sochi Hockey Open

Хоккейный клуб «Авангард» принял решение отказаться от участия в предсезонном турнире Sochi Hockey Open, сообщается на официальном сайте омского клуба.

«Нам очень жаль, но мы были вынуждены принять такое решение ради безопасности нашей команды в непростой эпидемиологической обстановке. В Сочи отличные условия, прекрасный дворец, достойные соперники. Мы знаем, как сильно хотели наши болельщики увидеть первые матчи «Авангарда» в межсезонье. Разумеется, мы понимаем, как непросто будет организаторам менять календарь турнира. Однако в сложившейся ситуации, когда за короткий срок в нашем коллективе были выявлены новые случаи заражения коронавирусом, мы не имеем права ставить под удар весь тренировочный процесс.

Посоветовавшись с тренерским штабом, мы приняли решение оставить команду в Балашихе в режиме жёсткой изоляции, под постоянным контролем медицинской службы с регулярным тестированием. Безопасность хоккеистов и успешная подготовка к сезону – наши главные цели. Надеемся, что наш шаг найдёт понимание у организаторов турнира в Сочи и его участников. Желаем удачи и здоровья всем командам, надеемся встретиться на Sochi Hockey Open в следующем году!» — сказал генеральный менеджер омского клуба Алексей Волков.