Купер — о 20 буллитах в двусторонке: или мы не можем забить, или прекрасно обороняемся

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился впечатлениями от двустороннего матча команды, который завершился вничью в основное и дополнительное время. Для выявления победителя потребовалось исполнить 20 буллитов, прежде чем защитник Люк Шенн забил победный гол за синюю команду.

«Или мы не можем забить, или прекрасно обороняемся. Мне всё понравилось. Это была первая неделя в тренировочном лагере, и ребята были в восторге. Ребята хотели победить и упорно трудились.



Это был не идеальный хоккей, но в нём было гораздо больше хорошего, чем плохого. Это был наш самый первый двусторонний матч, так что это был хороший первый шаг», — цитирует Купера Tampa Bay Times.

Регулярный чемпионат в НХЛ решили не доигрывать. Вместо этого сезон возобновится сразу со стадии плей-офф. Из-за досрочного завершения регулярки к плей-офф допустят 24 клуба вместо 16, как это обычно бывает.