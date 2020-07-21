Плющев — о назначении Ковалёва: это тревожный сигнал для североамериканских тренеров

Экс-тренер сборной России Владимир Плющев оценил назначение Алексея Ковалёва главным тренером «Куньлунь Ред Стар».

«Не всегда решения «Куньлуня» поддавались логике, но на этот раз, на мой взгляд, сделан правильный ход. Хорошо знаю Алексея, в своё время работал с ним в сборной, когда в ранге звезды НХЛ он прилетел в нашу команду. Непосредственно на льду и в общении вне площадки увидел, что Ковалёв не только мастер, но и интересный человек.



Мне Алексей показался тактиком, человеком, который умеет разговаривать с людьми и разбирается в их психологии. Хорошо, что он уже поработал в «Куньлуне» помощником в двух штабах, получил стартовый опыт и очень вовремя сделал шаг наверх.

Это тревожный сигнал для других североамериканских тренеров. Например для минского «Динамо» или «Автомобилиста», тренерская политика которых вызывает столько вопросов. Тот же Екатеринбург, насколько понимаю, уже готовится к сезону, а штаб Питерса до сих пор в клубе отсутствует. То есть тренер, у которого нет никакого опыта работы ни на Урале, ни в КХЛ, ни, подозреваю, в Европе, теряет самое ценное время для адаптации в новом клубе, лиге, стране. По сути, Екатеринбург уже на старте сезона даёт конкурентам фору", — цитирует Плющева Russia-Hockey.