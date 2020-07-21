Бадюков: в компании легионеров Доус сможет адаптироваться и станет примером для молодых
Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» Алексей Бадюков оценил перспективы форварда Найджела Доуса в казанском клубе.
«Очевидно, что Доус хотел перейти в команду, нацеленную на самые высокие достижения. И для него будет важно стать частью казанского коллектива, чтобы добиться трофеев в КХЛ, которые ему пока не покорялись.
В «Автомобилисте» у Найджела не очень получился плей-офф, но думаю, в компании легионеров «Ак Барса», особенно знакомого ему по Екатеринбургу Стефана Да Косты, он сможет адаптироваться в клубе, а заодно станет примером для молодых, которые будут прогрессировать рядом с ним. Всё это даёт команде хорошие шансы преуспеть в предстоящем сезоне», – приводят слова Бадюкова «Известия».
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