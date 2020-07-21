«Сочи» прорабатывает вариант с заменой «Авангарда» на другой клуб на Sochi Hockey Open

Хоккейный клуб «Сочи» сделал заявление о ситуации с проведением предсезонного турнира Sochi Hockey Open, учитывая отказ «Авангарда» от участия в турнире.
«Хоккейный клуб «Авангард» выступил с заявлением, в котором сообщил, что не примет участия в летнем турнире Sochi Hockey Open в Сочи с 4 по 9 августа. Отказ от участия связан с обнаружением у нескольких игроков клуба коронавирусной инфекции и необходимостью соблюдения режима жёсткой изоляции и лечения.
Хоккейный клуб «Сочи», являющийся организатором турнира, с пониманием относится к решению коллег, следит за ситуацией, прорабатывает варианты участия других клубов и готовит новый проект календаря матчей Sochi Hockey Open. Желаем «ястребам» выздоровления и успешной подготовки к сезону!» — сказано в заявлении пресс-службы «Сочи».
- 21 июля 2020
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:20
-
14:45
-
14:06
-
13:49
-
13:31
-
13:10
-
13:02
-
12:30
-
12:24
-
12:17
-
12:03
-
11:59
-
11:30
-
11:01
-
10:45
-
10:35
-
10:20
-
09:51
-
09:12
-
09:03
-
07:53
-
06:07
-
02:11
-
01:00
-
00:55
-
00:43
-
00:37
-
00:33
-
00:01
- 20 июля 2020
-
23:58
-
23:33
-
22:52