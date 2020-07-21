«Сочи» прорабатывает вариант с заменой «Авангарда» на другой клуб на Sochi Hockey Open

Хоккейный клуб «Сочи» сделал заявление о ситуации с проведением предсезонного турнира Sochi Hockey Open, учитывая отказ «Авангарда» от участия в турнире.

«Хоккейный клуб «Авангард» выступил с заявлением, в котором сообщил, что не примет участия в летнем турнире Sochi Hockey Open в Сочи с 4 по 9 августа. Отказ от участия связан с обнаружением у нескольких игроков клуба коронавирусной инфекции и необходимостью соблюдения режима жёсткой изоляции и лечения.



Хоккейный клуб «Сочи», являющийся организатором турнира, с пониманием относится к решению коллег, следит за ситуацией, прорабатывает варианты участия других клубов и готовит новый проект календаря матчей Sochi Hockey Open. Желаем «ястребам» выздоровления и успешной подготовки к сезону!» — сказано в заявлении пресс-службы «Сочи».