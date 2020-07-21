Илья Сорокин получил визу и отправился в США

Голкипер Илья Сорокин, недавно подписавший контракт с клубом «Нью-Йорк Айлендерс», получил американскую визу и отправился в США. Напомним, в грядущем плей-офф игрок не сможет помочь команде, его допустят к матчам только с сезона-2020/2021.



«Визу получил, нахожусь уже в самолёте», — приводит слова Сорокина ТАСС.



В сезоне-2019/2020 голкипер выступал за московский ЦСКА. Сорокин отыграл за «армейцев» 60 матчей в регулярном сезоне, в которых пропустил 54 шайбы, отражая в среднем 93,5% бросков и имея коэффициент надёжности 1,5. В первом раунде серии плей-офф Кубка Гагарина с нижегородским «Торпедо» (4-0) у него было два шат-аута. За четыре игры он пропустил три шайбы. Его процент отражённых бросков составил 96,6%, а коэффициент надёжности — 0,75.

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