Савицкис — о новом логотипе рижского «Динамо»: он означает чувство принадлежности и стиль

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис прокомментировал новый логотип клуба.



«С этим новым логотипом мы видим будущее клуба, потому что если мы хотим расти, то должны продолжать бороться и развиваться, чтобы достичь новых целей. Новый логотип означает чувство принадлежности и стиль, которые позволят нам продолжать начатый путь. Мне очень приятно смотреть на новый логотип, и я хотел бы поблагодарить всех, кто проделал огромную работу, чтобы сделать все это!» — цитирует функционера официальный сайт клуба.

Посмотреть фото можно в аккаунте КХЛ в «Твиттере».



20 июля главным тренером «Динамо» был утверждён Петерис Скудра. Решение утвердил расширенный совет правления клуба. Скудре поручено разработать план подготовки к сезону и предложить кандидатуры в свой тренерский штаб.