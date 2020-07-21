Савицкис — о новом логотипе рижского «Динамо»: он означает чувство принадлежности и стиль

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис прокомментировал новый логотип клуба.
«С этим новым логотипом мы видим будущее клуба, потому что если мы хотим расти, то должны продолжать бороться и развиваться, чтобы достичь новых целей. Новый логотип означает чувство принадлежности и стиль, которые позволят нам продолжать начатый путь. Мне очень приятно смотреть на новый логотип, и я хотел бы поблагодарить всех, кто проделал огромную работу, чтобы сделать все это!» — цитирует функционера официальный сайт клуба.
Посмотреть фото можно в аккаунте КХЛ в «Твиттере».
20 июля главным тренером «Динамо» был утверждён Петерис Скудра. Решение утвердил расширенный совет правления клуба. Скудре поручено разработать план подготовки к сезону и предложить кандидатуры в свой тренерский штаб.
- 21 июля 2020
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