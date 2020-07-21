Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Савицкис — о новом логотипе рижского «Динамо»: он означает чувство принадлежности и стиль

Савицкис — о новом логотипе рижского «Динамо»: он означает чувство принадлежности и стиль
Хоккей / КХЛ 0

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис прокомментировал новый логотип клуба.

«С этим новым логотипом мы видим будущее клуба, потому что если мы хотим расти, то должны продолжать бороться и развиваться, чтобы достичь новых целей. Новый логотип означает чувство принадлежности и стиль, которые позволят нам продолжать начатый путь. Мне очень приятно смотреть на новый логотип, и я хотел бы поблагодарить всех, кто проделал огромную работу, чтобы сделать все это!» — цитирует функционера официальный сайт клуба.

Посмотреть фото можно в аккаунте КХЛ в «Твиттере».

20 июля главным тренером «Динамо» был утверждён Петерис Скудра. Решение утвердил расширенный совет правления клуба. Скудре поручено разработать план подготовки к сезону и предложить кандидатуры в свой тренерский штаб.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020