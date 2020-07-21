Шиэн: Макдэвида не зря считают лучшим хоккеистом мира. Он играет потрясающе

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Райли Шиэн прокомментировал форму форварда Коннора Макдэвида после возобновления тренировок.



«Коннора не зря считают лучшим хоккеистом в мире.Такое впечатление, что он вышел на более высокий уровень. Играет потрясающе, за ним очень интересно смотреть. Он точно в ударе», — приводит слова форварда официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



В настоящее время сезон в НХЛ из-за пандемии коронавируса приостановлен. Регулярный чемпионат в НХЛ решили не доигрывать. Вместо этого сезон возобновится сразу со стадии плей-офф. Из-за досрочного завершения регулярки к плей-офф допустят 24 клуба вместо 16, как это обычно бывает. В розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс»