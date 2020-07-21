Голкипер «Бостон Брюинз» Туукка Раск рассказал, что недавно сломал палец на тренировке. Именно из-за этой травмы он несколько раз досрочно покидал занятия.



«Ситуация постепенно становится лучше, поэтому не беспокоюсь. Буду полностью готов к началу плей-офф. Нет ничего серьёзного», — приводит слова Раска официальный сайт «Бостона».



В настоящее время сезон в НХЛ из-за пандемии коронавируса приостановлен. Регулярный чемпионат в НХЛ решили не доигрывать. Вместо этого сезон возобновится сразу со стадии плей-офф. Из-за досрочного завершения регулярки к плей-офф допустят 24 клуба вместо 16, как это обычно бывает. В розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».