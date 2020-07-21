Плющев: не верю ни в Питерса, ни в Вудкрофта, ни в Хартли

Экс-тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о причинах увольнения Курта Фрейзера с поста главного тренера «Куньлунь Ред Стар».
«Сняли или сам снялся — вопрос. Сегодня из-за вируса большие проблемы с границами, да и североамериканский штаб планировал работать в Китае, а не в Мытищах, куда, насколько понимаю, уже переехал „Куньлунь“. Так что больше удивился, когда этого тренера пригласили в КХЛ, о которой он ничего не знал, что и отразилось на результате, а точнее, на его отсутствии.
Не верю ни в Питерса, ни в Вудкрофта в Минске, ни в Хартли в Балашихе. Кстати, ещё до возможного назначения штаба Питерса „Автомобилист“ предупреждали о многочисленных рисках, но провинциальность у нас, видимо, в генетике. Несмотря на сомнительность, по рекомендации какого-то выдающегося специалиста был выписан иностранец», — цитирует Плющева Russia-Hockey.
- 21 июля 2020
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