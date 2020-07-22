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Иван Барбашёв — о своей замене в «Сент-Луисе»: я пообещал жене вернуться

Иван Барбашёв — о своей замене в «Сент-Луисе»: я пообещал жене вернуться
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв прокомментировал информацию о том, что он покинет расположение команды после начала плей-офф из-за рождения ребёнка. Как сообщается на официальном сайте НХЛ, Барбашёва заменит Маккензи Макичерн.

«Мы с женой об этом даже не говорили. Я знаю, что для неё тяжело, что в условиях скорого рождения ребёнка я уеду, но я пообещал ей вернуться», — приводит слова Барбашёва официальный сайт НХЛ.

В прошедшем регулярном сезоне НХЛ Барбашёв принял участие в 69 матчах за «Сент-Луис», в которых набрал 26 (11+15) очков при показателе полезности «+4» и 23 минутах штрафа.

Напомним, «Сент-Луис Блюз» примет участие в квалификации Кубка Стэнли и сыграет по круговой системе с «Даллас Старз», «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс» с целью определения посева команд.

Барбашёв временно покинет расположение «Сент-Луиса» после рестарта сезона
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