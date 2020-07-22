Артемий Панарин отреагировал на попадание в тройку финалистов «Харт Трофи»

Артемий Панарин прокомментировал попадание в тройку кандидатов на получение «Харт Трофи» — приза, вручаемого самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. Также в число номинантов вошли нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль и форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон.

«Для меня это очень важно, на самом деле. Я был крайне удивлён и особо не концентрировался на трофеях. Когда закончился сезон, честно говоря, я даже не рассчитывал куда-то номинироваться. Поэтому изумлён, что меня выдвинули и на эту и на предыдущую номинацию. Но это больше хорошая новость для моих родных», — приводит слова Панарина официальный сайт НХЛ.

Ранее Панарин попал в список претендентов на «Тед Линдсей Эворд» — приз, ежегодно вручаемый хоккеисту, внёсшему наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ. Лауреат этой награды определяется голосованием хоккеистов—членов НХЛПА.

Напомним, регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. В плей-офф не попали клубы «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».