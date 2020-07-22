Николишин: меня приглашают в «Куньлунь», но факта назначения пока нет

Чемпион мира, бронзовый призёр Олимпиады и финалист Кубка Стэнли Андрей Николишин подтвердил информацию, что он может войти в тренерский штаб Алексея Ковалёва в «Куньлунь Ред Стар».
«Да, меня приглашают в «Куньлунь», переговоры идут, но факта назначения пока нет. Когда что-то получится, вы обо всём официально узнаете», — цитируют Николишина «Известия».
14 июля 2020 года «Куньлунь Ред Стар» направил в лигу официальное письмо, в котором сообщил, что домашней ареной клуба на ближайший сезон будет «Арена Мытищи». До 23 июля КХЛ проведёт инспекцию стадиона в Мытищах на предмет его соответствия регламенту в части проведения матчей чемпионата.
Минувший сезон КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса. Команда не смогла пробиться в плей-офф, заняв 10-е место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. Новый чемпионат должен стартовать 2 сентября.
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