Форвард системы «Вашингтона» Протас: в этом сезоне моей истории с «Динамо» Мн не будет

Нападающий клуба WHL «Принс-Альберт Рэйдерс» Алексей Протас, задрафтованный в НХЛ «Вашингтон Кэпиталз, сообщил, что отказался от предложения минского «Динамо».

«В этом сезоне моей истории с минским «Динамо» не будет. Мы с агентом постоянно были на связи с представителями «зубров». Общались и с тренерами, и с Дмитрием Басковым. Они говорили, что заинтересованы во мне. В АХЛ я пока выступать не могу, поэтому у меня стоял выбор между «Принс-Альбертом» и «Динамо». Поиграть в КХЛ – это очень интересный опыт. Но всё-таки мы решили, что для меня на данный момент приоритетнее остаться в WHL. Это и мое мнение также – не хочу так резко менять вектор развития. Но за предложение, оказанное доверие и заинтересованность хочу сказать Дмитрию Юрьевичу Баскову огромное спасибо.



Мы с «Динамо» разошлись на позитивной ноте. Команда ведет очень хорошую подписную кампанию, контракты с клубом оформили многие перспективные хоккеисты. Надеюсь, все будет хорошо. Поэтому хочется пожелать «Динамо» двигаться только вперёд. Мои же мысли пока связаны с «Принс-Альбертом». Цель пробиться в НХЛ и заиграть в этой лиге я не отменял. Посмотрим, как всё сложится», — цитирует Протаса пресс-служба Федерации хоккея Беларуси.