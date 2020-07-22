Форвард системы «Вашингтона» Протас: в этом сезоне моей истории с «Динамо» Мн не будет

Нападающий клуба WHL «Принс-Альберт Рэйдерс» Алексей Протас, задрафтованный в НХЛ «Вашингтон Кэпиталз, сообщил, что отказался от предложения минского «Динамо».
«В этом сезоне моей истории с минским «Динамо» не будет. Мы с агентом постоянно были на связи с представителями «зубров». Общались и с тренерами, и с Дмитрием Басковым. Они говорили, что заинтересованы во мне. В АХЛ я пока выступать не могу, поэтому у меня стоял выбор между «Принс-Альбертом» и «Динамо». Поиграть в КХЛ – это очень интересный опыт. Но всё-таки мы решили, что для меня на данный момент приоритетнее остаться в WHL. Это и мое мнение также – не хочу так резко менять вектор развития. Но за предложение, оказанное доверие и заинтересованность хочу сказать Дмитрию Юрьевичу Баскову огромное спасибо.
Мы с «Динамо» разошлись на позитивной ноте. Команда ведет очень хорошую подписную кампанию, контракты с клубом оформили многие перспективные хоккеисты. Надеюсь, все будет хорошо. Поэтому хочется пожелать «Динамо» двигаться только вперёд. Мои же мысли пока связаны с «Принс-Альбертом». Цель пробиться в НХЛ и заиграть в этой лиге я не отменял. Посмотрим, как всё сложится», — цитирует Протаса пресс-служба Федерации хоккея Беларуси.
- 22 июля 2020
-
09:51
-
09:20
-
09:00
-
07:22
-
06:58
-
06:16
-
00:41
- 21 июля 2020
-
23:42
-
23:01
-
22:29
-
21:50
-
21:35
-
20:49
-
19:55
-
19:40
-
19:16
-
18:51
-
18:17
-
18:15
-
18:00
-
17:38
-
17:35
-
17:12
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:20
-
14:45
-
14:06
-
13:49
-
13:31
-
13:10
-
13:02
-
12:30
-
12:24